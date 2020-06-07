Миші-наркомани з'їли у суді Тернополя 7 грамів "речових доказів" [ Редактировать ]
Судовий скандал у Тернополі. Районний суд міста виніс виправдувальний вирок підозрюваному у зберіганні 7 грамів марихуани, адже усе зілля з'їли миші. Про це, посилаючись на власні джерела, пише місцеве видання "Свобода".
Так, начебто справу відкрили ще у 2017 році, а зараз, коли за неї взявся суд - доказів не знайшли. Принаймні, про це, за даними журналістів, - йдеться у звіті правоохоронців.
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