Судовий скандал у Тернополі. Районний суд міста виніс виправдувальний вирок підозрюваному у зберіганні 7 грамів марихуани, адже усе зілля з'їли миші. Про це, посилаючись на власні джерела, пише місцеве видання "Свобода".

Так, начебто справу відкрили ще у 2017 році, а зараз, коли за неї взявся суд - доказів не знайшли. Принаймні, про це, за даними журналістів, - йдеться у звіті правоохоронців.