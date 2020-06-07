Уникальный Тернопольский вор похитил данные [ Редактировать ]
На Тернопольщине ворона нагло украла телефон у местной жительницы прямо со двора, когда та отвернулась на секунду. Об этом сообщает телеграмм-канал "Perepichka News".
Сразу после кражи телефон оказался отключен, как в лучших традициях гоп-компаний. Но через некоторое время женщине вернули абсолютно не поврежденным телефон. Самое важное в телефоне было - данные, которые в нем хранились.
Ворона, которая его похитила просто улетела.
Напомним, ранее "голубя-шпиона" посадили в тюрьму на три года.
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