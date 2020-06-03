Индийская полиция освободила голубя, принадлежащего пакистанскому рыбаку, после того, как расследование показало, что птица, перелетевшая через спорную границу между государствами, обладающими ядерным оружием, не была шпионом, заявили в пятницу два чиновника. Об этом сообщает Toronto Sun.

По данным издания, еще что в 2016 году правоохранители поймали птицу, и обнаружили на ее лапе бирку с цифрами. Правоохранители утверждают, что номерок на лапке птицы является шифром для боевиков из Пакистана.

Но, владельцем голубя оказался рыбак из Пакистана, который объяснил, что цифры на бирке являются всего лишь номером его телефона. А сам голубь участвовал в птичьей гонке, но каким-то образом попал в Индию.

Владелец птицы отрицал данную информацию и заявил, что голубь не виноват.

Это просто невинная птица

В индийской полиции мужчине не поверили, и птица три года просидела в тюрьме, пока проходило расследование.

Он отверг утверждения о том, что цифры, начертанные на кольцо на ноге голубя были коды, предназначенные для групп боевиков, действующих в спорном регионе Кашмир.

Хабибулла, который живет в деревне недалеко от границы с Кашмиром, одной из самых милитаризованных зон в мире, сказал, что птица участвовала в соревновании по гонкам голубей, а цифры на ее ноге были номером его мобильного телефона.

Этот вид спорта особенно популярен в приграничных деревнях, сказал Ясир Халид из Shakar Garh Pigeon Club, добавив, что такие гонки проводятся и в Индии, и нет ничего необычного в том, чтобы потерять птицу с обеих сторон. Хозяева идентифицируют своих птиц с помощью штампов на крыльях, краски и колец на ногах.

Но голубя все же освободили, так как не удалось обнаружить доказательства шпионажа.

Напомним, ранее животному впервые пересадили выращенную человеческую печень.