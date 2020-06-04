Лучшая баскетболистка Украины перешла в Россию: подробности [ Редактировать ]
Лидер сборной Украины по баскетболу - Алина Ягупова и Людмила Науменко приняли достаточно неожиданное решение - продолжат карьеру в составе "Динамо", но уже в России. Об этом сообщает Eurobasket.
Ягупова провела блестящий прошлый сезон за турецкий Фенербахче, в 18 играх набирая в среднем 19.8 очка, делала 5.0 подбора, 4.2 передачи и 1.9 перехвата.
Также 28-летняя украинка сыграла 13 матчей в Евролиге, набирая 21.3 очка, делая 5.7 подбора, 5.4 передачи и 1.9 перехвата. Ягупова была признана MVP сезона в Евролиге.
Причины такого кардинального решения Ягуповой не сообщаются.
Также в "Динамо" перейдет партнерша Ягуповой по национальной сборной Украины – Людмила Науменко. Ранее она выступала за турецкий клуб "Чукурова".
В битве за звание самого ценного игрока сезона капитан сборной Украины по баскетболу опередила Эмму Меессеман и Алиссу Томас.
Напомним, ранее в семье легендарного футболиста случилась трагедия.
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