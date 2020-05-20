Экс-динамовцы стали лучшими футболистами в истории Серии А [ Редактировать ]
Украинский экс-форвард "Милана" Андрей Шевченко, который сейчас возглавляет сборную Украины и его партнер по "Динамо" - Каха Каладзе, попали в оригинальную символическую сборную Серии А. Об этом сообщает портал Football Italia.
Известный ресурс составил символическую сборную лучших игроков Серии А, которые родились в Восточной Европе. Но, среди всех выделили украинца Андрея Шевченко, он является единственным форвардом в этой символической сборной. Также, одним из лучших защитников чемпионата Италии из Восточной Европы стал Каха Каладзе, который перешел в "Милан" из киевского "Динамо".
До переезда в Лондон, Андрей Шевченко выиграл с "Миланом" все, что только можно, включая чемпионат Италии, Лигу чемпионов и "Золотой мяч" в 2004-м году. Он забил 176 голов в более чем 300 матчах за "россонери".
Украинец Шевченко, считается одним из самых совершенных нападающих в истории футбола. Быстрый, мощный, техничный, одаренный и способный забить буквально с любой точки на поле. Шевченко был неудержим в эпоху своих выступлений в "Милане"
Так сложилось исторически, что Андрей Шевченко и Каха Каладзе играли вместе в Милане еще с 2000 по 2006 годы. Вместе они выиграли по одному чемпионству, Кубку и Суперкубку Италии. Также в 2003 году дуэту экс-динамовцев покорилась Лига чемпионов и Суперкубок УЕФА, а спустя год Шевченко стал обладателем Золотого мяча. И вот, спустя годы, эти два легендарных футболиста снова, по иронии судьбы, вместе попали в символическую сборную Серии А.
Полный состав символической команды лучших представителей Восточной Европы в Серии А выглядит следующим образом:
- Самир Ханданович ("Удинезе", "Интер")
- Каха Каладзе ("Милан", "Дженоа)
- Андрей Шевченко ("Милан").
- Кристиан Киву ("Рома", "Интер")
- Синиша Михайлович ("Рома, "Сампдория", "Лацио", "Интер")
- Звонимир Бобан ("Милан")
- Деян Станкович ("Лацио", "Интер")
- Владимир Югович ("Сампдория", "Ювентус", "Лацио", "Интер")
- Павел Недвед ("Лацио", "Ювентус")
- Деян Савичевич ("Милан")
- Збигнев Бонек ("Ювентус", "Рома")
Напомним, ранее мы сообщали, когда чемпионат Испании возобновится сезон. Футбольный сезон ориентировочно возобновится с 12 июня.
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