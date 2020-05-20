Украинский экс-форвард "Милана" Андрей Шевченко, который сейчас возглавляет сборную Украины и его партнер по "Динамо" - Каха Каладзе, попали в оригинальную символическую сборную Серии А. Об этом сообщает портал Football Italia.

Известный ресурс составил символическую сборную лучших игроков Серии А, которые родились в Восточной Европе. Но, среди всех выделили украинца Андрея Шевченко, он является единственным форвардом в этой символической сборной. Также, одним из лучших защитников чемпионата Италии из Восточной Европы стал Каха Каладзе, который перешел в "Милан" из киевского "Динамо".

До переезда в Лондон, Андрей Шевченко выиграл с "Миланом" все, что только можно, включая чемпионат Италии, Лигу чемпионов и "Золотой мяч" в 2004-м году. Он забил 176 голов в более чем 300 матчах за "россонери".

Украинец Шевченко, считается одним из самых совершенных нападающих в истории футбола. Быстрый, мощный, техничный, одаренный и способный забить буквально с любой точки на поле. Шевченко был неудержим в эпоху своих выступлений в "Милане"

Так сложилось исторически, что Андрей Шевченко и Каха Каладзе играли вместе в Милане еще с 2000 по 2006 годы. Вместе они выиграли по одному чемпионству, Кубку и Суперкубку Италии. Также в 2003 году дуэту экс-динамовцев покорилась Лига чемпионов и Суперкубок УЕФА, а спустя год Шевченко стал обладателем Золотого мяча. И вот, спустя годы, эти два легендарных футболиста снова, по иронии судьбы, вместе попали в символическую сборную Серии А.

Полный состав символической команды лучших представителей Восточной Европы в Серии А выглядит следующим образом:

Самир Ханданович ("Удинезе", "Интер")

Каха Каладзе ("Милан", "Дженоа)

Андрей Шевченко ("Милан").

Кристиан Киву ("Рома", "Интер")

Синиша Михайлович ("Рома, "Сампдория", "Лацио", "Интер")

Звонимир Бобан ("Милан")

Деян Станкович ("Лацио", "Интер")

Владимир Югович ("Сампдория", "Ювентус", "Лацио", "Интер")

Павел Недвед ("Лацио", "Ювентус")

Деян Савичевич ("Милан")

Збигнев Бонек ("Ювентус", "Рома")

Напомним, ранее мы сообщали, когда чемпионат Испании возобновится сезон. Футбольный сезон ориентировочно возобновится с 12 июня.

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