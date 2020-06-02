Многотомная история мошеннического "бизнеса" президента УАФ Андрея Павелко на искусственной траве с загадочным "карманным" заводиком и присвоением средств из госбюджета уже давно стала притчей во языцех в Украине и за ее пределами. И если бывшее руководство страны довольно долго позволяло Павелко сохранять хорошую мину при плохой игре, то при нынешней власти его коррупционная империя начала стремительно рушиться. Позитивной динамики в ускорении этого процесса, наверняка, придаст свежий указ Владимира Зеленского об изменении состава Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Как известно, 15 мая формально истек срок работы Временной следственной комиссии Верховной Рады, расследовавшей возможные факты нарушений и злоупотреблений президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко и руководством ФФУ/УАФ при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием. Однако окончательные выводы комиссии на обсуждение вынесены не были. Большинством голосов члены ВСК предложили продлить сроки ее полномочий.

Как сообщил прессе заместитель председателя комиссии народный депутат Григорий Мамка, многие факты требуют дополнительной проверки, к тому же в течение полутора лет правоохранительные органы фактически ничего не делали по уголовным делам по фактам злоупотреблений при строительстве футбольных полей за бюджетные средства.

Работа ВСК не дает главе ФФУ/УАФ спокойно спать, вынуждая судорожно извиваться в поисках лазейки, которая помогла бы ускользнуть от правосудия. Так где-то в кабинетах Дома футбола "родился" наивный манифест в защиту Павелко, под которым подписались три обладателя "Золотых мячей", состоящие на службе в его ведомстве.

"Выстрел" из "тяжелой артиллерии" получился громким "пуком".

"Вы бы еще протест в ФИФА настрочили - по поводу позорного изгнания Андрея Павелко из тамошнего дисциплинарного комитета", – иронично предложил Артем Франков (еженедельник "Футбол", 25.05.19).

Только, судя по всему, других вариантов для контригры у Павелко уже попросту нет. Он истерично вешает ярлыки на комиссию Верховной Рады, называя ее "скандальной" и "политизированной". Причем традиционно делает это чужими устами.

Вслед за "Золотыми мячами" в защиту Павелко хором запели Мирон Маркевич, Анатолий Демьяненко и Владислав Ващук. А в начале минувшей недели глава ФФУ/УАФ бросил на амбразуру наставника Александра Петракова, который прошлым летом привел молодежную сборную Украины к сенсационному и триумфу на чемпионате мира U-20.

Кстати, последний подневольный спикер с именем выдал в эфир несколько поистине удивительных фраз, печально свидетельствующих как об уровне его подготовленности к подобной дискуссии, так и о… личной мотивации:

"Эта комиссия – кто ее создал и зачем?.." "За пять лет нашей работы с Андреем Павелко, вот уже шестой год пошел, он мне ни разу ни в чем не отказал…" (Gazeta.ua, 26.05.20).

Реакция прессы на анекдотические роли футбольных звезд была соответствующей. В частности, Константин Андриюк на своей страничке в Facebook признался, что ничего, кроме грусти, выступление Петракова не вызывает.

"Запитай цього шанованого тренера, а що це за абревіатура така – ТСК? А хто був головою бюджетного комітету ВР в 2014-2019 роках? Вангую – самотужки не відповість! На жаль, думаю людину просто поставили до відома. Мовляв: "буде такий от текст, ми за тебе його напишемо і видамо!.. Боюся припустити, що далі? Чиї далі будуть заяви зі стін УАФ? Охоронців? Прибиральниць?.." (Facebook.com, 27.05.20).

А наиболее четко все по полочкам разложил Сергей Васильев, чей резонансный пост в Facebook перепечатали полтора десятка изданий.

"Никто из "альтернативных экспертов" - ни Маркевич, ни Протасов, ни Ващук с Демьяненко, ни Петраков, ни даже трио обладателей "Золотых мячей" не в состоянии четко и аргументированно артикулировать претензии к деятельности ВСК. Все они свелись к тому, что "нам кажется" и "складывается впечатление"… Оно и понятно, когда люди с трудом читают с чужого листа, даже элементарная логика в их манифестах напрочь отсутствует. А тут их заставляют бросать громкие обвинения в адрес профессиональных юристов. Но ведь кроме демагогии крыть нечем…

Таким образом, соорудить из мухи слона и торговать слоновой костью у Павелко не получилось. Альтернативное движение подконтрольной ему группы работников УАФ, выступивших в защиту "непорочной" чести и достоинства начальника, выглядело как заурядное цирковое представление. Никто из парламентариев всерьез даже не воспринял демарш футбольных звезд в непрофильном для них флешмобе, хотя самодеятельность и была рассчитана на публику в здании под куполом на Грушевского. А главный режиссер этих совковых постановок в очередной раз доказал, что никакой он не топ-менеджер, а так себе - дешевый приколист. Или - понтовитый аферист, воровато прячущийся в истерике от грядущего вердикта ВСК за чужими спинами" (Gordonua.com, 27.05.20).

Подобные оценочные характеристики СМИ - убийственный приговор главе ФФУ/УАФ. Но самый главный сигнал казнокраду Павелко прозвучал в недавнем видеообращении генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Она, в частности, жестко раскритиковала работу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Вивчення стану організації розслідування кримінальних проваджень засвідчило про численні порушення та неналежне виконання службових обов‘язків керівництвом та прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У актуальних та резонансних провадженнях по 2, 3, а іноді 4 роки тому повідомлено про підозру високопосадовцям, а слідство досі не завершене, винні до відповідальності не притягнуті, багатомільйонні збитки не відшкодовані. Президент України Володимир Зеленський обіцяв громадянам нещадно боротися з корупцією і показати результати такої боротьби на ділі, а не на словах, як дехто раніше". (Gp.gov.ua, 26.05.20).

Таким образом, генеральный прокурор дала понять: она не позволит, чтобы резонансные дела спускались на тормозах. А ведь трюк Павелко с бюджетными деньгами ничуть не менее скандальный, чем, например, дело "свинарчуков" в Укроборонпроме.

Поэтому есть все основания полагать, что Верховная Рада согласится с предложением членов ВСК вынужденно продлить ее работу еще на полгода. В данном случае фактор времени не столь важен, сколь принципиально - объективное расследование этой позорной истории для украинского футбола, для страны в целом.