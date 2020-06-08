Водитель "расстрелял" протестующих в США (видео) [ Редактировать ]
Фото: Фокус
В городе Сиэтл водитель врезался в толпу протестующих и открыл по ним огонь.
Об этом сообщает The Seattle Times.
По информации, мужчина ранил одного человека, его госпитализировали, он находиться в стабильном состоянии.
Известно, что водителя задержали, полиция ведет расследование.
Читайте также, мэра Нью-Йорка протестующие пытались выгнать с митинга. Однако жена градоначальника все же смогла поговорить с протестующими.
по теме
Prev Next
05 июня 2020 09:19
Протесты в США: мэра Нью-Йорка выгоняли с митинга (видео)
Жену градоначальника протестующие выслушали
02 июня 2020 11:34
Протесты в США: приняты небывалые меры безопасности
Такое решение вынесли в первый раз за 25 лет
31 мая 2020 09:21
Беспорядки в США: полиция провела массовые задержания
В десятках городов объявлен комендантский час
07 июня 2020 23:31
Американські протести перетнули океан та ширяться світом
Тисячі людей вийшли на демонстрації в десятках європейських міст, в Австралії та Канаді
04 июня 2020 13:46
Lego объявили полиции "игрушечный" протест
Компания участвует в акции #BlackOutTuesday