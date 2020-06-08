В городе Сиэтл водитель врезался в толпу протестующих и открыл по ним огонь.

Об этом сообщает The Seattle Times.

По информации, мужчина ранил одного человека, его госпитализировали, он находиться в стабильном состоянии.

Известно, что водителя задержали, полиция ведет расследование.

Читайте также, мэра Нью-Йорка протестующие пытались выгнать с митинга. Однако жена градоначальника все же смогла поговорить с протестующими.