Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» и основатель медицинской клиники «Борис» Михаил Радуцкий отреагировал на пост министра кабинета министров Украины Олега Немчинова в фейсбуке о посещении конгресса УАФ на "Арене Львов".

«Уважаемый господин министр, вы рекламируете для страны нарушение карантинных норм. Завтра буду требовать от премьера официальных объяснений.

Кстати, даже решением Львовского областного совета действует запрет на массовые собрания более десяти человек. Львов является одним из лидеров по количеству заболевших. Мне грустно, что чиновники этим еще и гордятся. До встречи на часе вопросов к правительству.

Скриншот вашей рекламы в фейсбуке сделал, потому что знаю, как вы любите удалять неудобные посты, а потом извиняться перед депутатами», – написал Радуцкий в комментариях к посту Немчинова.

Напомним, пункт 3.5. постановления Кабинета министров Украины о карантине запрещает проведение массовых, в том числе спортивных, мероприятий с количеством участников более 10 человек.

Немчинов в ответ написал: "Организаторы сообщили мне о получении всех разрешений на мероприятие".

Позже комментарии были удалены.

Напомним, пункт 3.5. постановления Кабинета министров Украины о карантине запрещает проведение массовых, в том числе спортивных, мероприятий с количеством участников более 10 человек.