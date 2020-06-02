Во вторник, 2 июня, в Одессе произошла стрельба на промтоварном рынке "Седьмой километр". В результате пострадали двое людей. В социальных сетях опубликовали видео с места происшествия

Как известно, около 10 человек прибыли на микроавтобусе к павильону. У них на лице были медицинские маски. Затем они зашли в магазин, откуда и прозвучали выстрелы.

Ранее мы писали, что в центре Киева произошла стрельба.