Стрельба в Одессе: появилось видео с места происшествия [ Редактировать ]
Во вторник, 2 июня, в Одессе произошла стрельба на промтоварном рынке "Седьмой километр". В результате пострадали двое людей. В социальных сетях опубликовали видео с места происшествия
Как известно, около 10 человек прибыли на микроавтобусе к павильону. У них на лице были медицинские маски. Затем они зашли в магазин, откуда и прозвучали выстрелы.
Ранее мы писали, что в центре Киева произошла стрельба.
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