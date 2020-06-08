Така туристична невизначеність незмінно залишить цього літа українців вдома. Тож "Подробиці" вирішили зробити серію сюжетів про Україну. Адже і в нас є куди поїхати, і на що подивитися.

Ми розкажемо вам про країну, якої ви, можливо, не знали. Але розпочинаємо цикл із одного з найбільш туристичних і красивих регіонів. З Прикарпаття. Його презентує Жанна Дутчак.

Івано-Франківськ. Подорож Карпатами туристи розпочинають звідси. І більшість - сприймає місто лише як транзитний пункт на шляху до гір. А дарма!

Андрій Костишин, екскурсовод:

Франківськ завжди порівнюєш із таким маленьким, акуратним, затишним Європейським містечком. Переважно це польські містечка. Багато схожого поєднання.

Про Франківськ медик за освітою та екскурсовод за покликанням Андрій - може розповідати годинами.

Іноді люблю показати місто нашим гостям.

Пройти Івано-Франківськ з одного кінця в інший можна за кілька годин. Та все найцікавіше у центрі. Якщо шукаєте, де заведіть у навігаторі "Ратуша". І не помилитеся. Це головний символ міста, тут краєзнавчий музей. За переказами, Під будівлею збереглися довжелезні підземні ходи.

У Франківську немає поділу на історичну і сучасну частини. В архітектурі поєднання епох, культур і легенд. Давні собори, мальовничі сквери і найстаріша будівля - костел Діви Марії. Його заклав засновник міста - Андрій Потоцький. Ну і, звісно, фортечна галерея "бастіон"- біля залишків старовинного муру.

Ця стіна це та автентична стіна Станіславівської фортеці яка була побудована наприкінці 17 століття як захист від турецьких нападів.

Івано-Франківськ - це такий собі музей просто неба. На вулицях і площах - десятки кованих скульптур: дерево щастя, великоднє сонце, арка дружби, зграя птахів.

А ось справжній дух Івано-Франківська можна відчути ось тут, на головній пішохідній зоні міста, стометрівці. Назва, звісно, умовна, точніше народна, оскільки вулиця насправді тягнеться майже півкілометра. Тут безліч кав'ярень, книгарень, крамничок. Особливої атмосфери додають вуличні музиканти.

Та все ж нам час їхати. І змінити затишний міський пейзаж на гірські краєвиди!

Яремче, Буковель - курорти популярні та розкручені. Та нам не туди. Ми їдемо в саме серце Гуцульщини. На Косівщину.

Півтори години в дорозі - і ось ми на місці. Гуцульське село Шешори, яке ще називають срібним курортом Прикарпаття.

Таку назву дали через тутешні водоспади. У селі їх два - і вони найгарніші та найбільші у передгір'ї Карпат.

Марія Титаренко, жителька села Шешори:

У Шешорах їх ще називають гуком. Це малий гук, бо ту менше спадає вода, а є великий гук. Їх ще називають сріблястими водоспадами тому шо коли падає високо вода бульбашки білі схочі чимось на сріблясті бульбашки.

Таке собі природнє джакузі. Тут любив оздоровлюватися австрійський імператор - Франц Йосип.

Марія Титаренко, жителька села Шешори:

Село знаходиться в луговині, тут завжди тепло. Якщо порівняти із Яремче, там гарна річка, але вона велика і холодна, а наша річка швидше прогрівається.

Є в Шешорах і природні джерела з лікувальною водою.

Василь Яківчук, сільський голова Шешорів:

Шешори унікальні тим що тут не зрушена дика природа.

Великих готелів у селі майже нема. Натомість розвивають зелений туризм. Інфраструктура в Шешорах лише розвивається. Тут немає ресторанів на кожному кроці, чи розважальних закладів. Але це радше не мінус, а туристична особливість.

Василь Яківчук, сільський голова Шешорів:

У нас є полонина Розсохата. Дуже унікальна полонина. Від підніжжя до полонини 35 хвилин спокійного ходу, навіть літнім людям туди можна. Цікава полонина своїм унікальним виготовлення сира, будза, вурди, бринзи Бовгир який там працює, він більше 35 років працює.

А ще тут - у Карпатах - численні туристичні стежки і маршрути. Прогулянки на конях та квадроциклах. І унікальне озеро на самому гірському хребті - Лебедине.

Карпати це унікальне місце сили. Тут має побувати кожен українець.