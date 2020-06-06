47-летний актер Бен Аффлек завел новый закрытый аккаунт в Instagram, в котором делится исключительно личной информацией.

Его обнаружила журналистка из Нью-Йорка Келси Уикман. Своей находкой девушка поделилась в Twitter.

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В шапке профиля значится имя Бен, а в подписках - только три профиля. Счастливчиками, которых фолловит актер, стали Ана де Армас и его бывшая супруга Дженнифер Гарнер, а вот третье имя фанаты еще не вычислили.

i found ben affleck's finsta pic.twitter.com/eYwXQ0AymD — kelsey weekman (@kelsaywhat) June 4, 2020

К слову, на официальном профиле актер нередко показывает фото с интервью и выступлений, иногда - личные снимки близких и постоянно привлекает внимание к благотворительным инициативам.

Ранее мы писали о том, что известный голливудский актер зарегистрировался в Instagram.