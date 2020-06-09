В Киеве возросло число заражений коронавирусом. Всего зафиксировано 3523 заражений, за сутки прибавились 33 случая, среди них 1 медик. Двое больных умерли. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За период пандемии от коронавируса умерли 79 человек.

Заболели:

20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет;

12 мужчин от 19 до 73 лет;

1 мальчик, которому 9 лет.

В больницы столицы были госпитализированы 5 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков. Поправились за минувшие сутки 37 киевлян. Всего коронавирус побороли 925 жителей столицы.

Ранее мы писали о том, что по состоянию на понедельник, 9 июня, в Украине зафиксировали 27 856 случаев COVID-19.