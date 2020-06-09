В Киеве возросло количество зараженных украинцев - Кличко [ Редактировать ]
В Киеве возросло число заражений коронавирусом. Всего зафиксировано 3523 заражений, за сутки прибавились 33 случая, среди них 1 медик. Двое больных умерли. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.
За период пандемии от коронавируса умерли 79 человек.
Заболели:
- 20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет;
- 12 мужчин от 19 до 73 лет;
- 1 мальчик, которому 9 лет.
В больницы столицы были госпитализированы 5 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков. Поправились за минувшие сутки 37 киевлян. Всего коронавирус побороли 925 жителей столицы.
Ранее мы писали о том, что по состоянию на понедельник, 9 июня, в Украине зафиксировали 27 856 случаев COVID-19.
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