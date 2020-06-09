Европа "тонет" в снежных сугробах (видео) [ Редактировать ]
Фото: PMG.ua
Европейскую страну Андорру засыпает "летним" снегом.
Об этом пишет "Корреспондент".
По информации, летняя температура в Андорре достигает 22 градусов тепла, а снег в это время года является нехарактерным явлением для такого мягкого климата.
Et une belle vue enneigée ce 8 juin 📷de @grandvalira vers 2200m #andorra pic.twitter.com/zwsVcjdiUB— Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) June 8, 2020
Ранее мы писали, что в Киевской области прошел снег в начале июня. В поселке за 40 километров от столицы наблюдалось странное явление.
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