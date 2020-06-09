Европейскую страну Андорру засыпает "летним" снегом.

Об этом пишет "Корреспондент".

По информации, летняя температура в Андорре достигает 22 градусов тепла, а снег в это время года является нехарактерным явлением для такого мягкого климата.

Et une belle vue enneigée ce 8 juin 📷de @grandvalira vers 2200m #andorra pic.twitter.com/zwsVcjdiUB — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) June 8, 2020

Ранее мы писали, что в Киевской области прошел снег в начале июня. В поселке за 40 километров от столицы наблюдалось странное явление.