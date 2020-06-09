Житель американского города Берлингтон, штат Северная Каролина, сорвал джекпот после того, как купил лотерейный билет в другой торговой точке из-за того, что его любимый магазин закрылся раньше времени.

Об этом пишет toneto.net.

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Хольт Лансфорд обнаружил, что магазин, где он обычно приобретал лотерейные билеты, закрылся раньше времени. Однако в этот день ему так сильно казалось, что ему улыбнется удача, что он отправился в другую торговую точку.

Там он приобрел пять билетов моментальной лотереи стоимостью пять долларов за штуку. Дома он стер с билетов защитный слой и обнаружил, что один из них принес ему 150 тысяч долларов.

"Оказалось, что чувство меня не обмануло. Я даже не дочитал написанное на билете до конца и побежал, чтобы показать его моей маме. Я начал кричать, когда понял, какой крупный выигрыш мне достался. Я был невероятно взволнован", - рассказал победитель.

Лансфорд отметил, что уже имеет планы на выигранные деньги. "Первое, что я сделаю - куплю машину, которую искал около года. Это Mustang 2004 года. Я копил на него деньги, и теперь все станет гораздо проще", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что мужчина случайно выиграл 800 тысяч долларов.