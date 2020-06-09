Люди починають повертатись до звичайного життя

Друге місце в антирейтингу за кількістю інфікованих на COVID посідає Київ. За весь час тут підтвердили понад три з половиною тисячі випадків. І за новими даними МОЗ регіон до другого етап карантину не готовий. Втім, пом'якшення заборон тут вже діє, і люди починають повертатись до звичайного життя.

Отже, перевірити чи продовжують українці дотримуватися хоч і послабленого, але все ж таки карантину, - наважилася Ірина Розова.

Перше, куди ми завітали та перевірили чи дотримуються українці карантину, київські продуктові базари. Центр столиці, Критий ринок. За новими правилами розрахунок кількості людей має бути такий: 10 квадратних метрів на одного відвідувача. На вході місця для обробки рук - тут вони є. Окрім антисептиків, всюди розвішані й одноразові рукавички, втім ними практично ніхто не користується.

Без маски вхід заборонено. До того тут ще й міряють температуру покупцям, хоча обов'язковим температурний скринінг є лише для працівників ринку.

Артем Левітас в.о. виконувач обов'язків директора КП "Житній ринок":

Поток людей намного уменьшился, продавцов уменьшилось - потому что у нас дистанция между продавцами три метра за счет этого естественно уменьшились продавцы. Ну и плюс люди боятся - рынок пустой, немножко он оживает в выходные дни.

Окрім термоскринінгу та дистанції, продавцям заборонено їсти за прилавкам. Також вони мають дезінфіковувати вітрини. Отже, наче на замовлення тут санітарних правил все ж таки дотримуються. Далі рушаємо - на добрий старий відкритий базар!

А ще тут є те, за чим так знудьгувалися всі українці - спілкування.

Про ціни, про здоров'я, політиків обсуждають, що вони трошки обманюють нас - ну для чого брать в МВФ гроші?

Про роботу, про що ж можна ще спілкуватись.

Про ціну звичайно.

Ходять отак круги нарізають. От допустим я - пішов туди пошукав дешевше, тому що бюджет не позволяє.

Тут також на вході антисептики, рукавички та всі в масках. А точніше майже всі. Бо людей тут набагато більше аніж у критому ринку, тож контролювати такий потік складно. І ще складніше - дотримуватися дистанції.

Така ж проблема і в столичній підземці. Яка майже повернулась до звичайного життя. Хоча маскового режиму тут також дотримуються на відміну від дистанції.