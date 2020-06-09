США хочуть обговорити ядерне роззброєння із Росією та Китаєм [ Редактировать ]
Перемовини між Росією та США щодо ядерної зброї відбудуться цього місяця. На зустріч запросили ще й Китай. Про це у "Твіттері" заявив спецпредставник американського президента з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі. Втім, ані офіційний Пекін, ані Кремль поки що згоди не давали.
Також під питанням і місце проведення перемовин. Нагадаю, у 2010 році США та РФ уклали угоду про ядерне розброєння. А саме: скорочення наступального арсеналу. Термін дії документа спливає у лютому наступного року.
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