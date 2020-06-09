Перемовини між Росією та США щодо ядерної зброї відбудуться цього місяця. На зустріч запросили ще й Китай. Про це у "Твіттері" заявив спецпредставник американського президента з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі. Втім, ані офіційний Пекін, ані Кремль поки що згоди не давали.

Також під питанням і місце проведення перемовин. Нагадаю, у 2010 році США та РФ уклали угоду про ядерне розброєння. А саме: скорочення наступального арсеналу. Термін дії документа спливає у лютому наступного року.