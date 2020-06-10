Жуткое ДТП с Ефремовым: плачущему актеру вынесли приговор [ Редактировать ]
В среду, 10 июня, российский актер Михаил Ефремов получил два месяца домашнего ареста (до 9 августа). Мужчина плачет. Об этом сообщает Mash.
Из-за алкоголя в крови Ефремов не смог объясниться с полицией. После долгих попыток остаться дома и трех бригад "скорой", мужчину забрали на допрос.
Таганский суд вынес приговор мужчине - 2 месяца под арестом. Во время заседания актер постоянно смотрел в пол.
Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца около здания МИД в Москве. Он протаранил автофургон Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и умер в больнице. Момент ДТП попал на видео.
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