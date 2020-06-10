В среду, 10 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление. Об этом сообщает госагентство "БелТА".

Он сказал, что не допустит в стране переворота и майдана.

Я все вижу. Главное, вы не переживайте. В нужное время, в нужном месте мы приведем всех в чувства. Переворота в стране не будет. Майдана - тем более.

Лукашенко на совещании также попросил руководителя ЦИК Лидию Ермошину рассказать о текущей обстановке.

Лидия Михайловна, я хочу, чтобы вы все доложили о том, что происходит - я слежу за ситуацией. И вокруг ЦИК, и вокруг вас, что происходит.

Ранее президент уже делал аналогичные заявления о майдане в стране.

"Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали", - сказал Лукашенко на прошлой неделе на встрече с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком.

Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет.

Кроме того, Лукашенко на прошлой неделе предупредил членов правительства, которые "шатаются", что потенциальным кандидатам в президенты он страну не отдаст.

Обращаясь к чиновникам, Лукашенко подчеркнул: "Запомните вы и все, кто меня услышит: страну они не получат".

Нам досталась страна. Мы создали первое государство независимое. Относительно еще пока независимое, суверенное. И мы эту страну никому не отдадим! Чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали. Я хочу, чтобы это все услышали. И чтобы вы те, кто еще там как-то шевелится, шатается и не понимаете - запомнили это. В этой стране моя жизнь. И многих из вас.

Он заявил, что не позволит "разделить Беларусь, как это было в 39-м году".

Мы создали свою страну, где могут жить наши дети. Сегодня тот момент, когда ее надо отстоять, защитить. Вы видите, что нас на части разрывают. Некоторые думают: вот сейчас с неба все свалится. Смотрите, чтобы в Сирию не поехали воевать и в Ливию. И не дай бог за свои куски земли придется воевать, отстаивая их.

По его словам, Беларусь "единственная постсоветская страна, которая не видела горя".

Некоторым белорусам кажется, что это далеко Украину разрушили. Идет война. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивали независимость, суверенитет в свое время. Забыли, что сегодня полыхает еще Кавказ: армяне с азербайджанцами не могут договориться. Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории.

Выборы президента Беларуси должны пройти 9 августа.

Ранее Лукашенко высказался о российской военной угрозе.