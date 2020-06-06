"Беларусь рвут на части": Лукашенко высказался о российской военной угрозе [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о российской военной угрозе, напомнив об агрессии Москвы в отношении других стран. Об этом сообщает "Обозреватель" ссылаясь на видео с брифинга президента Беларуси.
По его словам, белорусы считают, что пострадавшие от РФ страны находятся "где-то далеко".
Вы видите, что нас на части разрывают. Единственная постсоветская страна, которая не видела горя. И некоторым белорусам кажется, что это где-то далеко Украины разрушили. Идет война там, отрубили часть территории
Также, Лукашенко напомним о других странах, которые пострадали от военных действий.
Мы единственная страна, которая не видела горя, но вы посмотрите на другие страны. Где-то далеко и Молдова, которую разделили пополам: Приднестровье и западная часть. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивая независимость и суверенитет в советские времена. Забыли, что сегодня пылает еще Кавказ, армяне с азербайджанцами воюют, не могут договориться . Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории, сначала Абхазию, потом Осетию
Напомним, ранее Лукашенко назначил нового главу правительства и министров.
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