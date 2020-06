Британские ученые объяснили феномен "шестиугольника Сатурна" - длительного урагана на планете. Результаты исследования опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences, передает svidok.online.

По словам ученых, причиной загадочного явления оказалось движение антициклонов в недрах планеты и процессы теплообмена.

В исследовании говорится, что конвекция возникает во внешних слоях небесного тела, а самоорганизующаяся турбулентность в виде гигантских вихрей образует сложные геометрические формы атмосферного явления. Соответствующие выводы были сделаны после трехмерного моделирования "шестиугольника Сатурна" в лаборатории.

У специалистов были две гипотезы появления шестиугольного урагана. Согласно первой, буря сформирована мелкими частицами, поднятыми в воздух при атмосфере около 10 баров. Согласно второй, атмосферное явление происходит из-за очень низкого давления и постоянное вращение планеты вокруг своей оси.

"Шестиугольник Сатурна" был открыт в 1980-х годах во время миссии зонда "Вояджер-2", однако тогда из-за недостатка информации ученые не могли оценить истинных масштабов шторма, развернутого на тысячи километров. В 2004 году в шестой планете от Солнца приблизился аппарат "Кассини", который передал ученым качественные снимки феномена.

