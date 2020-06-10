Посли ЄС продовжити антиросійські санкції за анексію Криму [ Редактировать ]
Продовжити санкції проти Росії ще на рік вирішили посли Євросоюзу. Обмеження запровадили після анексії Криму 2014 року. Заборонено імпортувати кримські товари до ЄС, інвестувати в економіку окупованого півострова та експортувати туди низку товарів і технологій. Також європейські круїзні лайнери не мають права заходити в кримські порти.
Рішення послів щодо санкцій має затвердити Рада Євросоюзу - воно набуде чинності після публікації в офіційному журналі.
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