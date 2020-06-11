У Харкові готується перший випуск пілотів вертолітної служби [ Редактировать ]
Пілотів для нової вертолітної служби МВС цього року вперше випустить Харківський університет внутрішніх справ. У відомстві створили єдину вертолітну службу - новий підрозділ швидкого реагування для Держслужби з надзвичайних ситуацій, прикордонників, Нацполіції та Нацгвардії.
На аеродромі під Харковом шестеро курсантів вперше піднялися у небо на вертольотах Мі-2.
Ці шестеро курсантів Кременчуцького льотного коледжу на аеродромі в Коротичі пройшли передполітну підготовку. І ось, нарешті, ознайомчі польоти з інструктором.
Гелікоптер піднімається у повітря, зависає на висоті 5 метрів і розвертається. Курсант Іван Вевдюк, виходячи з кабіни, не стримує емоцій.
Іван Вевдюк, курсант:
Адреналін! Це просто космос. Вам потрібно кожному спробувати. Це відчути, і я даю вам гарантію 100% вам дуже сподобається, дуже сподобається, навіть все отак.
Хлопець каже: планує працювати в столичній поліції. Мріє захищати людей, і одночасно - літати.
Іван Вевдюк, курсант:
У мене тато борт-інженер на "Мотор-січ", а мені хотілося чогось більшого, чим просто бути борт-інженером, мені хотілось завжди літати. А тут випала така можливість, і я дуже радий.
Інструктор ставить курсанту "четвірку".
Юрій Шарипенко, льотчик-інструктор, випробувач:
На "пять" никто не летает. Потому, что ему приятно будет - это тоже ход инструктора. Но он отлетал очень хорошо. Мы повисели на высоте 5 метров, повращались - влево, вправо немножко. Он посмотрел. Он мягко держался за управление.
Три дні курсанти літатимуть на вертольотах Мі-2. Для того, щоб отримати льотне свідоцтво і повноцінно працювати в підрозділах, кожен курсант повинен самостійно налітати не менше 135 годин. Далі їх чекатимуть у підрозділах МВС.
Дмитро Швець, ректор Харківського національного університету внутрішніх справ:
Кожен з них вибере для себе напрямок проходження служби - чи то Прикордонна служба буде, чи то Національна поліція, чи Державна служба надзвичайних ситуацій. Можливо, Національна гвардія.
Підготовка кожного пілота для служби в підрозділах МВС триватиме 4 роки. І хоча навчатимуться вони за програмою цивільної авіації, тренування, - кажуть льотчики-інструктори, - все ж відрізнятимуться, бо завдання - різні.
Сергій Філатов, начальник Харківського аероклубу ім. В.С.Гризодубової:
С вертолета - это самая удобная для наблюдения авиационная техника, -в связи с тем, что он может лететь как со скоростью медленно идущего пешехода, так и со скоростью, превышающей скорость движения любого автомобиля.
В єдиній вертолітній службі, що створює МВС, вже є десять гвинтокрилів. І йдуть перемовини з Польщею про поставку ще 50 сучасних машин. На них літатимуть шість цьогорічних випускників університету внутрішніх справ. Наступного року у ВИШі планують набрати вже 12 курсантів-льотчиків.
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