Інший бік пандемії. Захисні маски та рукавички забруднюють світовий океан. На сполох б'ють британські та французькі екологи. Так зване "COVID-сміття" виявили у водах біля Лазурового узбережжя Франції ще на початку травня. Відходів небагато, але фахівці побоюються, що його обсяги збільшаться на тлі пандемії та відсутності впорядкованої утилізації.

Лише у Франції уряд замовив два мільярди одноразових масок. Екологи написали відкритого листа президентові Макрону. "Тривалість життя" маски 450 років, тому таке сміття є бомбою сповільненої дії для планети, якщо не вжити негайних заходів.