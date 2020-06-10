Брудні наслідки пандемії: захисні маски та рукавички засмічують світовий океан [ Редактировать ]
Інший бік пандемії. Захисні маски та рукавички забруднюють світовий океан. На сполох б'ють британські та французькі екологи. Так зване "COVID-сміття" виявили у водах біля Лазурового узбережжя Франції ще на початку травня. Відходів небагато, але фахівці побоюються, що його обсяги збільшаться на тлі пандемії та відсутності впорядкованої утилізації.
Лише у Франції уряд замовив два мільярди одноразових масок. Екологи написали відкритого листа президентові Макрону. "Тривалість життя" маски 450 років, тому таке сміття є бомбою сповільненої дії для планети, якщо не вжити негайних заходів.
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