"Голос" Вакарчука - за даними останніх опитувань - не потрапив би до парламенту, якби вибори відбулися зараз.Київський міжнародний інститут соціології провів дослідження.

Питали в людей, за кого б ті голосували. Результати такі: 5% бар'єр подолали б 4 партії. У лідерах залишається провладна - "Слуга народу". Її готові підтримати 28% українців. На другому місці - "Опозиційна платформа - За життя" - майже 18 процентів. Далі - "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" - 16 і 8 відсотка підтримки населення відповідно.