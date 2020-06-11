Які партії могли би подолати 5% бар’єр за умови проведення виборів у Верховну Раду сьогодні - соціологи [ Редактировать ]
"Голос" Вакарчука - за даними останніх опитувань - не потрапив би до парламенту, якби вибори відбулися зараз.Київський міжнародний інститут соціології провів дослідження.
Питали в людей, за кого б ті голосували. Результати такі: 5% бар'єр подолали б 4 партії. У лідерах залишається провладна - "Слуга народу". Її готові підтримати 28% українців. На другому місці - "Опозиційна платформа - За життя" - майже 18 процентів. Далі - "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" - 16 і 8 відсотка підтримки населення відповідно.
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