Річниця безвізу: Петро Порошенко і Дональд Туск обговорили політичне переслідування в Україні [ Редактировать ]
Сьогодні - річниця безвізу. Три роки українці можуть подорожувати без бюрократичних перешкод.Сьогодні про це говорили, власне, автори безвізу. П`ятий український президент Петро Порошенко і колишній голова Європейської Ради - Дональд Туск.
За цей час українці здійснили мільйони подорожей. Та темою для спілкування Порошенка і Туска був не лише безвіз. Говорили і про кримінальні провадження проти Петра Порошенка. Переслідування політичних опонентів викликають занепокоєння у європейських партнерів.
Петро Порошенко, президент України (2014-2019):
Ми відповідальні політичні сторони, але ми бачимо, що інколи це не виходить, тому що зараз іде політичне переслідування та намагання повернути Україну до минулого. Ви знаєте наскільки це важливо захищати демократію в Україні.
Дональд Туск, колишній Голова Європейської Ради:
Солідарність має бути навіть з вашими опонентами, якщо ви хочете побудувати сучасну лідерську країну, і як мінімум для деяких з нас буде зрозуміло, що це для покращення ситуації країни.
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