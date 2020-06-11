Сьогодні - річниця безвізу. Три роки українці можуть подорожувати без бюрократичних перешкод.Сьогодні про це говорили, власне, автори безвізу. П`ятий український президент Петро Порошенко і колишній голова Європейської Ради - Дональд Туск.

За цей час українці здійснили мільйони подорожей. Та темою для спілкування Порошенка і Туска був не лише безвіз. Говорили і про кримінальні провадження проти Петра Порошенка. Переслідування політичних опонентів викликають занепокоєння у європейських партнерів.

Петро Порошенко, президент України (2014-2019):

Ми відповідальні політичні сторони, але ми бачимо, що інколи це не виходить, тому що зараз іде політичне переслідування та намагання повернути Україну до минулого. Ви знаєте наскільки це важливо захищати демократію в Україні.

Дональд Туск, колишній Голова Європейської Ради: