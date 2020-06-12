Динаміка поширення коронавірусу у світі зростає [ Редактировать ]
Динаміка поширення коронавірусу у світі не зменшується. Минулої доби підтверджено понад 136 тисяч нових випадків зараження. Загальна кількість інфікованих на COVID-19 доходить майже до восьми мільйонів. Половина з них одужали, а 421 тисяча - летальні.
Найбільше нових пацієнтів у Бразилії - 30 тисяч, Сполучених Штатах - до 23 тисяч. Також епідеміологічна ситуація досі є складною у Росії, Індії, Перу, Чилі та Мексиці. Водночас у Європі масово пом'якшують карантин та готуються жити у пост-пандемічних умовах.
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