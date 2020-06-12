В Херсоне правоохранители предотвратили заказное убийство мужа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК.

"Правоохранители разоблачили жителя города Херсон, который заказал убийство другого местного жителя на почве личных неприязненных отношений из-за невозврата долга", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что мужчина предложил знакомому, который проходил службу в зоне ООС, совершить убийство. Для этого подозреваемый обеспечил "исполнителя" пистолетом, устройством для бесшумной стрельбы (глушителем), патронами, предоставил информацию о месте проживания потерпевшего. Жизнь потенциальной жертвы заказчик оценил в 100 000 гривен и 200 грамм психотропных веществ "соли" А-PVP.

"После инсценировки убийства, получив подтверждение выполнения заказа и пересчета" исполнителю "оговоренных ранее денежных средств, подозреваемый был задержан правоохранительными органами", - добавили в прокуратуре.

Сейчас судом к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

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