Пентагон надасть Україні $250 млн військової допомоги [ Редактировать ]
Пентагон підтвердив виділення цьогоріч Україні військової допомоги на чверть мільярда доларів, - про це повідомляється на сайті оборонного відомства Сполучених Штатів.
Там наголосили: Україна - важливий партнер США в стратегічному суперництві з Росією. Вашингтон і надалі залишається непохитним у підтримці українського суверенітету та територіальної цілісності.
Допомога Україні, зокрема, передбачає розширення оборонних летальних можливостей ЗСУ, поліпшення систем моніторингу в повітрі та на морі, подальше покращення меддопомоги для військових та посилення кіберзахисту.
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