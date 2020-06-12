Пентагон підтвердив виділення цьогоріч Україні військової допомоги на чверть мільярда доларів, - про це повідомляється на сайті оборонного відомства Сполучених Штатів.

Там наголосили: Україна - важливий партнер США в стратегічному суперництві з Росією. Вашингтон і надалі залишається непохитним у підтримці українського суверенітету та територіальної цілісності.

Допомога Україні, зокрема, передбачає розширення оборонних летальних можливостей ЗСУ, поліпшення систем моніторингу в повітрі та на морі, подальше покращення меддопомоги для військових та посилення кіберзахисту.