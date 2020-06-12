Суд по справі Сивохо: ветерани та представники "Нацкорпусу" вимагають справедливого рішення [ Редактировать ]
Усе почалося навесні цього року. Презентація так званої "Національної платформи примирення" тоді ще радника секретаря РНБО Сергія Сивохи скінчилась справжньою розрадою.
Сергій Сивохо, колишній радник секретаря РНБО:
Каждая война заканчивается миром, мир заканчивается с переговоров, война в Украине тоже завершиться. Вопрос только в сроках. И от нас с вами зависит - будут ли эти сроки затянуты или ускорены. Донбасс - это Украина. Вы ж не забыли об этом?
Цю красиву промову перервали ветерани полку "Азов":
Я 20 хвилин слухав, як ви розповідаєте про те як внутрішній конфлікт про те, що треба щось там врегулювати!
Хлопці закидали чиновнику, що той говорить про внутрішній конфлікт, а не війну з Росією. На виході з зали зчинилася колотнеча та Сергій Сивохо опинився на підлозі. Тоді поліція затримала 15 людей, причетних до зриву презентації. Проти трьох "азовців" - Олександра Волкова, Юрія Краплі та Сергія Тамаріна порушили кримінальну справу за хуліганство.
У Печерському столичному райсуді сьогодні розпочалися слухання. На підтримку обвинувачених ветеранів під будівлею суду зібрались кілька десятків представників "Нацкорпусу". Свою провину хлопці не визнають.
Сергій Тамарін, ветеран полку "Азов":
Моя позиція не змінилась - як я прийшов на ту "Платформу примирення" виказати своє враження суто негативне, як ветеран російсько-української війни, як людина, яка п'ять з половиною років провела на фронті - я прийшов висловити свою позицію, щодо залучення терористів до перемовин, щодо залучення мирного населення. Що це може наражати їх, як мінімум, на небезпеку. Я впевнений, що правда на нашому боці і ми будемо й далі відстоювати нашу позицію.
Після інциденту, у березні майже два десятки народних депутатів звернулися до секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова з проханням звільнити Сергія Сивохо. І хоча Данилов назвав дії активістів неприпустимими, посади позаштатний радник все ж таки лишився.
Едуард Вербинець, адвокат:
Позиція у нас жорстка: у нас є зібрані під час досудового розслідування докази у справі, які ми надамо суду. Безпосередньо, є відповідь секретаря РНБО, що цей захід не був запланований як державний, а тому то є ініціатива Сивохо Сергія Анатольовича - і не йде паралельно курсом, з думкою РНБО.
Перше засідання - ознайомче. Хоча захисники обвинувачених клопотали про закриття кримінального провадження, суд призначив розгляд справи по суті. Втім, адвокати налаштовані оптимістично, але прогнозують: рішення по суті винесуть не раніше ніж через кілька років.
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