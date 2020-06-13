Жители столичной Русановки перекрыли дорогу из-за строительства Подольского моста (видео) [ Редактировать ]
В Киеве произошел конфликт между жителями Русановских садов и полицией. Об этом сообщает в Facebook паблик "Киев оперативный".
На видео видно, как правоохранители оттесняют людей, которые перекрыли проезжую часть.
"Предварительно, причиной конфликта, как ни странно, стало строительство Подольского моста. Вроде как тут намечено сделать съезд, который будет проходить через сады. А ещё жители недовольны тем, что по дороге, которую они построили за собственные деньги, ездит тяжелая техника, которая разбивает эту дорогу", - говорится в сообщении.
Напомним, что собственники дач на Русановских садах требуют от столичных властей откорректировать проект строительства Подольского мостового перехода. Главное требование жителей - приостановить строительство моста до выплаты всем собственникам компенсации за изъятые под строительство моста участки.
Ранее сообщалось, что в Киеве за последние сутки коронавирусом заболело вдвое больше людей, чем выздоровело.
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