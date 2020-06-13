Тина Кароль восхитила чувственным образом [ Редактировать ]
Украинская певица Тина Кароль обворожила фанатов нежным фото с очаровательной фотосессии авторства Anton Kulakowskiy. Певица опубликовала в своем Instagram потрясающие фото, которые вызвали восторг у фанатов звезды.
На фото артистка позирует в солнечных лучах, сидя на лавочке, в белом кружевном боди на бретельках. Ее лук дополнила укладка и нежный макияж. Она смотрит в сторону и мило улыбается. Образ получился нежным и женственным.
#tinakarol #тинакароль ph @kulakowskiy
Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)
Фанаты просто "засыпали" певицу восторженными комментариями, назвав певицу "солнечным зайчиком"
Напомним, ранее Тина Кароль удивила очень откровенным фото. в тот момент Лобода нарвалась на жесткую критику со стороны фанатов.
Ранее, Настя Каменских поделилась секретами стройности, а Леся Никитюк рассмешила поклонников веселым танцем.
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