Пробное ВНО: в Минздраве назвали новые условия прохождения [ Редактировать ]
Пробное ВНО в Украине можно пройти несколькими способами.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, экзамены можно сдать двумя способами: первый – это сдача онлайн в личном кабинете, второй предполагает сдачу письменного теста дома.
Если нет возможности сделать это через личный кабинет, то ребенок должен прийти в учреждение образования, где должно было пройти пробное ВНО. Там его встретит инспектор, который передаст тетрадь с формой и со всеми заданиями. Сделает эти задания дома, и потом уже пришлет это на проверку.
Кроме того, он добавил, что такое решение приняли в связи с небольшим потоком сдающих пробные экзамены.
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