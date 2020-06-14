Житель США Дэвид Раш, установил рекорд по скоростному разрезанию киви с помощью меча.

Об этом сообщает UPI.

По информации, он сумел разрезать 65 фруктов в течении минуты.

Отмечается, что Раш не первый раз устанавливает подобный рекорд. Раньше он установил 150 достижений. Последним его рекордом было выпивание литра лимонада через соломинку з 16,53 секунды.Житель США Дэвид Раш, установил рекорд по скоростному разрезанию киви с помощью меча.

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