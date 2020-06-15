Через сильні опади та пориви вітру знеструмлені понад 3 сотні населених пунктів у дев'яти областях України. Найбільше лиха негода наробила в гірських районах Чернівецької та Івано-Франківської областей.

У чотирьох районах Івано-Франківщини підтоплені будинки, подвір'я та сільськогосподарські угіддя. Найбільше стихія вдарила по гірських районах - Косівському та Верховинському.

Через рясні зливи рівень води в річках подекуди піднявся до пів метра. У селі Розтоки затопило зо три десятки обійсть і чимало городів. Розмило два кілометри місцевої дороги. А Білоберізьку ОТГ негода відрізала від комунікацій. Зруйновано майже 40 кілометрів доріг та кілька мостів, підтоплені підприємства деревообробної галузі, пошкоджені лінії електропередач.

Загалом, через грозу та сильні зливи повністю або частково без світла залишилося понад 30 сіл. Вода вже зійшла. У районах працюють комісії, підраховують збитки.

Оговтуються від наслідків негоди і на Буковині. Напередодні в регіоні пройшла сильна злива: буревій викорчовував дерева, а рівень води в річках почав стрімко підніматися. Так, у селі Банилів підтопило дамбу. Берег річки укріплювали всім селом, залучили також рятувальників та лісівників. Вздовж узбережжя встановили укріплення зі щебеню та дерев. Та якщо тут стримати потік води вдалося, то в гірському селі Розтоки річка розлилася настільки, що затопила єдину дорогу до райцентру. У воді опинилися понад півсотні будинків, подвір'я та городи.

Віра Пасарюк, директорка Розтоківської загальноосвітньої школи:

Річка піднялася, але загроза в селі була не від річки, а від гірських потоків. Вся вода злетіла зверху і будинки, які були біля потоків, вони позатоплювалися. Вода була і по коліна, і вище навколо будинків. Декому зайшла в будинки вода. Там, де є долини, там ще є вода по коліно. Але переважно вже менша вода. Те, що забрало дорогу. Немає сполучення між нами і Путилою - районним центром.

І хоч на найближчі дні синоптики теж прогнозують опади, за словами самих жителів, паніки в селі немає. Не йдеться поки що і про евакуацію.