В Швейцарии в одном из поездов найден мешок с золотом, который забыл кто-то из пассажиров. Об этом сообщает fraza.ua.

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"В поезде, который шел между Санкт-Галленом и Люцерном в одном из вагонов нашли мешок с тремя килограммами золота. Полиция сообщает, что его забыл кто-то из пассажиров еще в октябре прошлого года", - говорится в сообщении.

Правоохранители призывают владельца золота отозваться и забрать свой мешок.

Согласно местным законам, сокровище будет ждать хозяина пять лет, после чего оно должно перейти в собственность государства.

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