Сокровище ждет хозяина: пассажиры забыли в поезде мешок с золотом [ Редактировать ]
В Швейцарии в одном из поездов найден мешок с золотом, который забыл кто-то из пассажиров. Об этом сообщает fraza.ua.
"В поезде, который шел между Санкт-Галленом и Люцерном в одном из вагонов нашли мешок с тремя килограммами золота. Полиция сообщает, что его забыл кто-то из пассажиров еще в октябре прошлого года", - говорится в сообщении.
Правоохранители призывают владельца золота отозваться и забрать свой мешок.
Согласно местным законам, сокровище будет ждать хозяина пять лет, после чего оно должно перейти в собственность государства.
Ранее сообщалось, что дети нашли золото на 100 тысяч евро.
Также мы писали о том, что в США найден клад в 1 млн долларов.
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