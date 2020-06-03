Голос в голове сделал мужчину миллионером [ Редактировать ]
Житель английского города Ковентри 31-летний электрик Саймон Уоддап благодаря голосу в голове стал миллионером. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Отправившись за покупками, мужчина услышал голос в голове, который посоветовал ему купить лотерейный билет. Британец приобрел два билета за 2,5 фунта на розыгрыш.
Ранее мужчина покупал только билеты моментальной лотереи и не участвовал в розыгрышах.
Утром Уоддап получил сообщение от Национальной лотереи в котором говорилось, что он выиграл миллион фунтов. Мужчина не поверил и позвонил на горячую линию.
Ранее сообщалось, что мужчина, потерявший работу из-за коронавируса, стал миллионером.
Также мы писали о том, что 38-летний плотник стал мультимиллионером.
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