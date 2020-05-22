Дом сокровищ: дети нашли золото на 100 тысяч евро [ Редактировать ]
Во Франции игры во время карантина неожиданно привели двух несовершеннолетних братьев к ценной находке. Об этом сообщает BBC.
Когда во Франции только объявили карантин, родители мальчиков, 60-летний бизнесмен и его жена, решили уехать из Парижа в свой загородный дом в небольшом городке Вандом. Дети, которым еще нет и 10 лет, попросили разрешения построить в саду небольшой дом из веток, досок и старых простыней. Отец сказал, что простыни можно найти в комнате их покойной бабушки. Когда мальчики доставали их из бабушкиного шкафа, оттуда выпали два довольно тяжелых предмета.
"Когда мальчики рассказали отцу о находке, он попросил их принести эти предметы - сначала он решил, что речь идет о подставки для ножей, которые принадлежали их бабушке", - объясняет местный аукционер Филипп Руяк.
В конце концов стало ясно, что это два золотых слитка весом по 1 кг каждый. Оба сейчас выставлены на продажу в местном аукционном доме. Их оценочная стоимость - 40 тысяч евро за штуку.
Как выяснилось, бабушка мальчиков приобрела эти слитки в 1967 году - нашлось свидетельство, подтверждающее законность покупки.
Но на этом хорошие новости для французской семьи не закончились, поскольку золото постоянно дорожает из-за пандемии. "Мы решили подождать, пока цена золота будет выше. Они могут получить по крайней мере 100 тысяч евро", - предполагает эксперт-аукционист.
Между тем мальчики уже взяли с отца слово, что они что-то получат за свою находку. "Они сказали отцу: мы хотим, чтобы у нас был бассейн", - рассказывает Филипп Руяк.
Ранее сообщалось, что мужчина, потерявший работу из-за коронавируса, стал миллионером.
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