Экс-супруг Ани Лорак заинтриговал подписчиков фото с новой девушкой [ Редактировать ]
Экс-супруг известной певицы Ани Лорак – турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу заинтриговал подписчиков новым фото в Instastories.
Свой день рождения Мурат отметил в компании новой девушки по имени Лилия. Более того, он сделал отметку на аккаунт девушки в Instagram, а в руках держал праздничный торт с надписью: "Поздравляю, любимый".
Позже Налчаджиоглу поделился снимками трассы Киев-Одесса, в то время, как Лилия также опубликовала в Instastories фото, которые были сделаны в салоне автомобиля. В отражении зеркала можно разглядеть Мурата.
Судя по странице девушки в Instagram, Лилия работает визажистом и, вероятно, воспитывает маленькую дочку, с которой часто публикует совместные фото.
К слову, не так давно Мурат расстался со своей возлюбленной по имени Сания Ахметова. Мужчина встречался с девушкой почти сразу после развода со знаменитостью.
Ранее мы писали о том, что Ани Лорак "отобрала" у бывшего мужа бизнес.
Также сообщалось, что Владимир Остапчук впервые показал новую возлюбленную.
по теме
Обнаженную звезду сериала "Друзья" "продадут" на аукционе
Средства, полученные от продажи снимка, направят на борьбу с коронавирусом
ONUKA впервые показала сына
Известная певица ONUKA, настоящее имя которой Наталия Жижченко, показала новорожденного сына
Тина Кароль восхитила чувственным образом
Тина Кароль обворожила фанатов нежным фото с очаровательной фотосессии
"Идеальный пресс": Каменских поразила фанатов подтянутой фигурой
На снимке Настя запечатлена в открытом белом купальнике и без макияжа