Экс-супруг известной певицы Ани Лорак – турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу заинтриговал подписчиков новым фото в Instastories.

Свой день рождения Мурат отметил в компании новой девушки по имени Лилия. Более того, он сделал отметку на аккаунт девушки в Instagram, а в руках держал праздничный торт с надписью: "Поздравляю, любимый".

Позже Налчаджиоглу поделился снимками трассы Киев-Одесса, в то время, как Лилия также опубликовала в Instastories фото, которые были сделаны в салоне автомобиля. В отражении зеркала можно разглядеть Мурата.

Судя по странице девушки в Instagram, Лилия работает визажистом и, вероятно, воспитывает маленькую дочку, с которой часто публикует совместные фото.

К слову, не так давно Мурат расстался со своей возлюбленной по имени Сания Ахметова. Мужчина встречался с девушкой почти сразу после развода со знаменитостью.

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