Про те, як вітчизняна економіка виходить з карантину - Геннадій Вівденко.

Усі рейси в "Борисполі" переносять до терміналу "Д". Раніше частина екстрених прильотів та вильотів здійснювалися через термінал "Ф". Зокрема, в "Д" переведуть рейси компаній вітчизняної SkyUp та ірландської RyanAir. Після відновлення пасажирських сполучень як усередині держави, так і за її межами - Міністерство транспорту створило інтернет-сторінку для користувачів - COVID-19. Mtu.gov.ua.

Там є оперативні дані щодо відкритих та закритих аеропортів, залізничних та автобусних портів, станцій, рейсів. А також повідомляється про опорні лікарні, де можна отримати допомогу в разі погіршення самопочуття. Синім та зеленим позначені станції, які вже працюють. Чорним та червоним - ще закриті для пасажирів.

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Впливове фінансове міжнародне агентство Moodis підвищило рейтинг України. Боргова оцінка нашої держави покращилася з рівня "ризикової"- "САА1"до "Б3"- що означає "стабільність". Зокрема, зазначають, що довіра інвесторів зросла завдяки відновленню співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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Покращення інвестиційного клімату в Україні підтвердили ще два впливових агентства в цій сфері, з так званої "великої трійки"рейтингодавців - Fitch та Standard & Poor`s. Усі інституції вважають, що перспективи України - "стабільні". Очікують, що наприкінці року Київ, для підтримки держбюджету, може випустити еврооблігації на суму до мільярда доларів. Це, зокрема, передбачено меморандумом з МВФ.

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Ціна газ для промислових виробників в Україні знизилася. У травні блакитне паливо коштувало менше ніж 100 доларів за тисячу кубометрів. За даними Мінекономрозвитку, вітчизняні підприємства купували його в середньому за 98 доларів. Імпортований газ подешевшав на 20 відсотків порівняно з квітнем. Експерти пов'язують зниження цін на енергоносії із сезонним падінням споживання в Європі, а також - наслідками зменшення попиту через карантинні заходи.

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Кількість реєстрації підприємців фіз-осіб неочікувано зросла в перший тиждень червня. Про це повідомляють в офіційному звіті Національного банку України. За оперативними даними, до карантину - в середньому за тиждень реєструвалися 6 тисяч так званих ФОПів, то протягом першого тижня літа такі заявки подали вже сім тисяч громадян. А це, на думку аналітиків Центробанку, свідчить про оптимізм підприємців щодо відновлення бізнес-діяльності в Україні.