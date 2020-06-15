У Мексиці знову прокинувся один з найактивніших вулканів - Попокатепетль - у перекладі "Гора, що димить". Або "Ель Попо" як його ласкаво називають місцеві. "Димити" він почав ще в суботу.

Виверження вулкану вдалося зняти згори з повітря - незвичне видовище показали в Центрі громадського захисту. Місцеві вулканологи кажуть: ретельно стежать за активністю вулкану.

Про евакуацію жителів наразі не йдеться. "Ель Попо" заввишки майже п'ять з половиною кілометрів, це другий найбільший вулкан в Мексиці та 15 на континенті.