"Гора, що димить" знову почала диміти [ Редактировать ]
У Мексиці знову прокинувся один з найактивніших вулканів - Попокатепетль - у перекладі "Гора, що димить". Або "Ель Попо" як його ласкаво називають місцеві. "Димити" він почав ще в суботу.
Виверження вулкану вдалося зняти згори з повітря - незвичне видовище показали в Центрі громадського захисту. Місцеві вулканологи кажуть: ретельно стежать за активністю вулкану.
Про евакуацію жителів наразі не йдеться. "Ель Попо" заввишки майже п'ять з половиною кілометрів, це другий найбільший вулкан в Мексиці та 15 на континенті.
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