На Червоному морі запрацюють курорти Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Хургада і Марса-Алам

Єгипет відкриє кордони для туристів першого липня - офіційно підтвердили в уряді. За словами міністра цивільної авіації Мохамеда Манара Анби, вже розроблена низка заходів, яку запровадять в літаках, аеропортах та готелях задля безпеки та здоров'я іноземних туристів.

На Червоному морі запрацюють курорти Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Хургада і Марса-Алам. На Середземному - Мерса-Метрух. Згодом планують відкрити решту курортів.

Відпочивальники з країн з високими показниками захворюванності - до приїзду в Єгипет мають пройти тест на коронавірус.