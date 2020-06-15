Курорти Єгипта готуються до відкриття [ Редактировать ]
Єгипет відкриє кордони для туристів першого липня - офіційно підтвердили в уряді. За словами міністра цивільної авіації Мохамеда Манара Анби, вже розроблена низка заходів, яку запровадять в літаках, аеропортах та готелях задля безпеки та здоров'я іноземних туристів.
На Червоному морі запрацюють курорти Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Хургада і Марса-Алам. На Середземному - Мерса-Метрух. Згодом планують відкрити решту курортів.
Відпочивальники з країн з високими показниками захворюванності - до приїзду в Єгипет мають пройти тест на коронавірус.
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