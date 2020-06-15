Втім, сотні магазинів по всій країні сьогодні так і не відчинили дверей

Довжелезні черги та тиснява. У Англії відкрили магазини одягу та шопінг-центри. Після тримісячного карантину покупців заманюють знижками. Чи дотримуються засобів безпеки торговці та відвідувачі - бачила наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Ще до початку робочого дня люди шикуються в довжелезні черги. Цілих три місяці крамниці одягу, взуття та електроніки були зачинені. Тож багато англійців засумували за традиційним шопінгом. Чимало людей сюди принадили обіцянки шалених знижок.

Я прийшов купити собі нові капці, бо старі за карантин зносилися. Але таке враження, що доведеться чекати цілий день, щоб потрапити всередину.

А ось погляньте, як через знижки, люди забули про епідемію, соціальну дистанцію та ризики зараження. Це - черга до магазину дорогого спортивного взуття.

Щоправда, в інших регіонах країни шопінг значно стриманіший. Біля магазинів позначки на асфальті для дотримання дистанції. У приміщеннях обмежена кількість людей, усі поверхні дезінфікують, а на касах встановили розділювальне скло. Є й такі заклади, де на вході вимірюють температуру тіла.

Алі Айвері, менеджер магазину:

У нас є спеціальні станції для дезінфекції рук, щоб упевнитися, що у відвідувачів немає на руках інфекції, перш ніж вони розпочнуть шопінг.

А ось приміряти одяг не вдасться. Усі перевдягальні досі закриті. Зате покупцям надають більше часу на повернення товару.

Джейс Тірелл, представник торговців Вест Енду:

Насамперед люди хвилюються за безпеку. Тож ми робимо все, щоб гарантувати її не лише для покупців, а й для працівників. Звісно, ми ще не скоро повернемося до звичної роботи. А на закордонних відвідувачів ми чекаємо, можливо, наприкінці року, а може, аж і наступного.

Готовність крамниць до пост-карантинної роботи - перевірив сам прем'єр-міністр.

Знаєте що, оскільки я вже тут, то можна мені чашечку кави? - Звісно, за рахунок закладу, вважатиму за честь. - Ой ні-ні, мене тут знімають, це телебачення зі мною, тож краще не треба.

Поштовхом для скасування локдауну в країні стала не так епідеміологічна ситуація, як економічна. Через карантин тут зафіксували рекордне падіння ВВП - на 25%. Утім, коронавірус досі забирає десятки життів щодня. І Британія залишається серед трійки країн з найвищими показниками смертності.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Потрібно дбати про безпеку, це головне, адже ми не хочемо другої хвилі. Я от один раз перехворів, зараз уже все гаразд, але нікому такого не бажаю.

Втім, сотні магазинів по всій країні сьогодні так і не відчинили дверей. Вони не пережили фінансових втрат через вимушене закриття і назавжди переходять в онлайн чи взагалі закриваються.