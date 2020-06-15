Водночас біля візових центрів в Україні не дуже людно. Приміром, у Чернівцях зранку небагато відвідувачів, переважно, заробітчани, котрі працюють у Польщі, Литві, Хорватії та Греції. Розповідають - намагаються виїхати, бо вижити на ту зарплатню, яку отримують у власній країні - неможливо. І скаржаться, що нині отримати робочу візу стало набагато важче.

"В мене чоловік дістає дві тисячі. Цей місяць у лісі працює - дістав 2005 гривень за місяць. Можна прожити? Це абсурдно. Ми в селі живемо, двоє дітей, не маємо чим".

Микола, заробітчанин: