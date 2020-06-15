У Чернівцях заробітчани жаліються на проблеми у отриманні робочої візи [ Редактировать ]
Водночас біля візових центрів в Україні не дуже людно. Приміром, у Чернівцях зранку небагато відвідувачів, переважно, заробітчани, котрі працюють у Польщі, Литві, Хорватії та Греції. Розповідають - намагаються виїхати, бо вижити на ту зарплатню, яку отримують у власній країні - неможливо. І скаржаться, що нині отримати робочу візу стало набагато важче.
"В мене чоловік дістає дві тисячі. Цей місяць у лісі працює - дістав 2005 гривень за місяць. Можна прожити? Це абсурдно. Ми в селі живемо, двоє дітей, не маємо чим".
Микола, заробітчанин:
Я перший подався на візу - я отримати ще її не можу. Так вони все роблять для людей. Наше керівництво так працює, щоб не випустити людей. Лишайтеся в Україні. Дайте мені гідну роботу - я буду в Україні, не поїду нікуди.
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