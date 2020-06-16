Вторник, 16 июня, лучше провести в тишине и спокойствии. Также в этот день можно избавиться от лишнего в жизни. Слушайте свой внутренний голос и, принимая решения, опирайтесь на его подсказки. О том, что ждет каждый знак зодиака пишет glavnoe.akcenty.com.ua.

Овнам лучше придержать свои эмоции и не углубляться в чужие дела. Это не всем понравится, и даже если человек не скажет это в лицо, то в душе затаит обиду.

Тельцам рекомендуется осторожно обращаться с деньгами: катастроф в этом смысле, к счастью, не предвидится, но при этом все-таки желательно не брать кредиты и не давать в долг.

Близнецы, сегодня не стоит выделяться из общей массы, даже если вам покажется, что вы достойны всеобщего внимания и похвалы - все может сложиться с точностью до наоборот.

У Раков ровный день, в течение которого не произойдет значительных событий, поэтому он даже может показаться скучным - сочтите его прекрасным поводом для отдыха от житейских потрясений.

Львы, получить ответ на важный вопрос, который занимает вас продолжительное время, можно будет во сне: главное, вспомнить и правильно истолковать все, что вы в это время увидите.

Дева, звезды рекомендуют вам заняться любимым делом - наведением чистоты и порядка в окружающем пространстве: прежде всего это касается рабочих документов и собственного жилья.

Главными врагами Весов в это время станут лень и апатия, которые рекомендуется преодолевать всеми возможными способами, в противном случае рискуете выбиться из составленного ранее распорядка.

Скорпион, в этот день необходимо избегать высокомерия по отношению к коллегам и знакомым - оно, как и желание поучить их жизни, может стать причиной серьезного конфликта.

Серьезные дела на этот день лучше не назначать Стрельцам. Толку от них все равно не будет, а вот повседневными бытовыми хлопотами заниматься не только можно, но и нужно.

Козерог, ни на работе, ни дома не стоит проявлять чрезмерную активность и торопиться: как известно, поспешишь - людей насмешишь, поэтому действуйте спокойно и без резких движений.

Водолей, давно пора заняться тем, что греет душу. Хобби это всегда приятно, расслабляет, придает если у вас до сих пор нет хобби, самое время выбрать его - как минимум, новое занятие даст возможность отдохнуть и отвлечься от жизненных реалий, а как максимум - станет делом всей жизни.

Рыбы, не суди, да не судим будешь. Это сегодня о вас. Вспомните о своих недостатках и прикусите язык, иначе наживете себе пару тройку врагов.

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