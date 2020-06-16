У Пекіні масово тестують на коронавірус продавців та покупців базару [ Редактировать ]
У китайському місті Баодін у провінції Хубей запровадили воєнний стан - через повторний спалах COVID-19 у країні. Місцева влада побоюється поширення вірусу.
Нагадаю, минулого тижня у Пекіні зафіксували новий сплеск захворюваності. Його пов'язують з роботою найбільшого продуктового ринку в столиці. Нині там масово тестують продавців та ймовірних покупців.
Сам базар закрили, на карантині - кілька сусідніх районів. Баодін розташований за 140 кілометрів від Пекіна. Там живе понад 11 мільйонів людей.
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