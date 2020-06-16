Употребление этих летних напитков помогает сократить количество употребляемых за день калорий, ускорить обмен веществ - как результат, уменьшается количество отложенного жира.

Специалисты посоветовали добавить в ежедневный летний рацион несколько полезных напитков, которые могут помочь уменьшить жир на животе, передает newsyou.info.

Вода. Ее питье помогает заполучить более стройный живот благодаря тому, что влага, заполняя желудок, позволяет избежать дополнительных перекусов между приемами пищи. Исследования также показывают, что у людей, которые пьют холодную воду, увеличивается расход энергии в состоянии покоя.

Напиток с яблочным уксусом (3 столовых ложки натурального яблочного уксуса на стакан воды). Может принести пользу вашей талии несколькими способами. Уксусная кислота, основной ингредиент яблочного уксуса, оказывает стимулирующее действие на обмен веществ, ускоряя процесс сжигания жира, подавляя аппетит.

Зеленый чай. Один из самых эффективных летних напитков для похудения. Согласно имеющимся данным, его компонент, мощный антиоксидант эпигаллокатехин галлат (EGCG), обладает свойством ускорять сжигание жира, активизируя метаболизм.

Лимонная вода. Выпивайте время от времени стакан теплой воды с добавлением лимона - поддерживают здоровье сердца, способствуют потере жира, снижают риск разных проблем со здоровьем.

Чай с имбирем. Напиток помогает в лечении целого ряда заболеваний, от тошноты, простуды до артрита. Другие его достоинства - свойство ускорять метаболические процессы, снижать аппетит, и все это содействует потере веса.

Чтобы уменьшить жир на животе и сохранить здоровый вес, попробуйте заменить этими летними напитками все высококалорийное питье в своем рационе.

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