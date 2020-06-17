Комерційним банкам заборонили вимагати штрафи у підприємств за протерміновані через карантин кредити - відповідний законопроект ухвалила Верховна Рада. За документ проголосували в цілому. Його мета - захистити підприємства і компанії від нарахування стягнень і пені за позиками в період обмежень і протягом 30 днів після його завершення.

Дія закону не поширюється на іпотечні та споживчі кредити, видані фізичним особам.