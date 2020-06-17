Банкам заборонили вимагати штрафи за прострочені через карантин кредити [ Редактировать ]
Комерційним банкам заборонили вимагати штрафи у підприємств за протерміновані через карантин кредити - відповідний законопроект ухвалила Верховна Рада. За документ проголосували в цілому. Його мета - захистити підприємства і компанії від нарахування стягнень і пені за позиками в період обмежень і протягом 30 днів після його завершення.
Дія закону не поширюється на іпотечні та споживчі кредити, видані фізичним особам.
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