Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Армении обеспокоена качеством и количеством экспортируемого коньяка, сообщает armeniasputnik.

Отмечается, что недавно комиссия провела исследование коньячного рынка. По итогам исследования к ответственности были привлечены почти все местные компании, производящие коньяк, вино, водку из фруктов. Поскольку во время проверки было обнаружено расхождение объемов закупок, объемов полученного урожая и использованной воды.

Кроме того производители или не предоставили запрашиваемые данные полностью, либо вовсе избегали их предоставлять, подытожил результаты исследования глава Комиссии Гегам Геворгян.

"Коньяк, который является эталоном экспорта Республики Армения, должен сохранять свой вид, качество и стандарты. Мы обеспокоены тем, что стоимость и рентабельность экспортируемого из Армении коньяка достаточно низкая", - сказал Геворгян.

В Украине тем временем, АМКУ ведет расследование возможного нарушения законодательства относительно некоторых отечественных производителей коньяка. Начато оно было еще 20 января.

В рамках проверки АМКУ, в частности, проверяет появление в Украине так называемых псевдогрузинских коньяков. Это когда украинский производитель позиционирует свой товар как якобы грузинский напиток, используя для этого грузинские названия и грузинскую тематику в рекламе.

Среди других речь идет и о проверке ТМ "Adjari"(ООО "Атлантис" (г. Днепр) и "Aznauri" (ЗАО Одесский коньячный завод).

В рекламе этой продукции использованы и национальные грузинские мотивы (и музыка, и танцы, и костюмы), хоть напитки не имеют к Грузии ни какого отношения.