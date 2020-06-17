Це так званий урядовий проєкт "Дороги та робота"

А більше про стан вітчизняної економіки в умовах карантину - в огляді Геннадія Вівденка.

Під час карантину за півтора місяця майже вісім тисяч громадян влаштувалися на дорожні роботи. Такі дані держкомпанії "Укравтодор". Це так званий урядовий проєкт "Дороги та робота", покликаний протидіяти зростанню безробіття під час епідемічної кризи в Україні. На сайті працевлаштування компанії залишилося ще півтори тисячі вакансій. Це, зокрема, посади інженерів, геодезистів та водіїв.

Такі заходи передбачені програмою Кабміну "Велике будівництво", спрямованої на ремонт та спорудження автошляхів в країні. Водночас повідомляється, що Європейський банк реконструкції та розвитку кредитуватиме реконструкцію магістралі "Київ-Одеса" та об'їзної дороги Львова.

Про це йшлося на переговорах прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та віцепрезидента Євробанку Алана Пію. Після вдалої реалізації цих проєктів, за словами українських урядовців, європейці готові фінансувати дорожні роботи в усіх областях України, починаючи з Дніпропетровщини та Херсонщини.

Аеропорт "Київ" відновив міжнародні та внутрішні авіаперельоти. Напередодні зранку всі рейси скасували через подовження карантину в столиці. Та о пів на дванадцяту ночі на посадку пустили перший літак із Мінська. У зворотному напрямку він вилетів близько шостої ранку.

За інформацією міністерства інфраструктури, після засідання профільної комісії з техногенно-екологічної безпеки було ухвалено рішення зробити виняток для аеропортів під час карантиних заходів, що і дозволило відкрити повітряні ворота столичного летовища.

Протягом дня були здійснені вильоти до Дортмунда, Будапешта, Таллінна та Лутона. Загалом на сьогодні заплановані вісім рейсів на відправлення та вісім на прибуття. Зокрема, перший внутрішній переліт - до Запоріжжя о 20.00. Проте переважну більшість рейсів поки що не поновили.

Віктор Закревський, директор з наземного та пасажирського обслуговування аеропорту "Київ":

Перш за все я б порадив за зміною інформації щодо правил перетину кордону в країні слідування, а також слідкувати за онлайн табло. Нажаль зараз залишається ризик відміни тих чи інших рейсів.

За п'ять місяців від початку року попит на авіаційне пальне скоротився удвічі. Про це повідомляють консалтингові агентства. Найбільший спад спостерігався у березні-травні внаслідок карантинних заходів.

Однаково знизилися постачання з Кременчуцького нафтопереробного заводу та імпорт авіапального в Україну. За період епідемії в повітряному просторі України здійснювалися переважно гуманітарні та евакуаційні рейси.