Виробникам міндобрив доведеться звільнити 40 відсотків персоналу заводів, якщо не запровадити квоти на імпорт. Про це заявляють представники хімічної галузі. Керівники найпотужніших хімзаводів і Союз хіміків України публічно звернулися до влади з проханням підвищити ліміти. Чи вдасться знайти компроміс - з'ясовували наші кореспонденти.

Кабінет Міністрів України. За зачиненими дверима робоча нарада представників Мінекономіки та хімічної галузі. Результатами переговорів останні невдоволені. За результатами - роблять публічну заяву і закликають владу не поспішати запускати іноземні добрива на український ринок.

Бо якщо не обмежити імпорт азотних добрив та не зберегти тисячі робочих місць, хімічна галузь занепаде. Тож влада має захистити хімічну галузь, інакше до сорока відсотків персоналу хімзаводів буде скорочено.

Ігор Гольченко, віцепрезидент Союзу хіміків України:

Здесь стоит вопрос о сохранении трудовых коллективов, о сохранении рабочих мест, и это нужно четко тогда сигнализировать. Или дать посыл, что те сокращения по заработной плате и по выплатам в местный бюджет - это все связано. Нужно понимать, что это все звенья одной цепи. Мы предложили отложить принятия решения, потому что оно необратимое и может нести необратимые последствия для химии, для всей отрасли.

100 тисяч українців сьогодні залучені до хімічного виробництва. 15 тисяч з них - працюють безпосередньо на заводах, але є ще малий і середній бізнес, який отримує у хіміків безліч підрядів. Керівники найпотужніших хімзаводів заявляють: якщо виробництва не працюватимуть на повну потужність - не виживуть.

Уряд обіцяв надати нові робочі місця та захистити вітчизняних виробників, а насправді саме зараз намагається збільшити імпорт і цим зашкодити економіці. Адже імпорт - це вбивця робочих місць.

Віталій Скляров, голова правління ПРАТ "Азот":

Отсутствие квот на ввоз минеральных удобрений в Украину приведет к тому, что многие украинские предприятия могут остановиться, снижение мощности до уровня 80% ставит вопрос о рентабельности работы предприятия. Это приведет к сокращению рабочих мест.

Леонід Бугайов, голова правління ПРАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот":

Просьба нагрузить предприятие хотя бы не на сто процентов, ну хотя бы на 80%, сейчас предприятие нагружено всего лишь на 30%, мы готовим к пуску еще один цикл по производству аммиака, цех по производству карвомида, но то что творится на рынке как бы очень не приятно для украинского производителя. Завозится очень много импортных минеральных удобрений, и наши удобрения никому не нужны.

Наразі керівництва хімзаводів та трудові колективи налаштовані захищатися, бо якщо влада відмовиться відстоювати інтереси вітчизняного виробника, то це автоматично дозволить на українському ринку заробляти російським та іншим іноземним компаніям.

А російський імпорт тим часом шукає хитрі шляхи, щоб зайти через інші держави. Фахівці наполягають, імпорт вбиває українську економіку і водночас - стимулює економіку країни, яка загарбала частину нашої території. Але чи вистачить політичної волі можновладцям на проукраїнську позицію - питання без відповіді.